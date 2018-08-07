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Общество

Более 13 миллионов рублей направлены на продолжение реконструкции крепости в Великих Луках

Федеральное государственного казенное учреждение «Северо-Западная дирекция по строительству, реконструкции и реставрации» заказала завершение ремонтно-реставрационных работ на объекте культурного наследия федерального значения «Земляная крепость, построенная по приказу Петра I в 1704-1708 годы в связи с опасностью вторжения войск короля Карла XII» в Великих Луках. Соответствующий повторный аукцион опубликован на сайте госзакупок.

Начальная (максимальная) цена контракта составляет 13 млн 274 тысячи 413,51 рубля. Финансирование осуществляется за счет средств федерального бюджета.

Подрядчик должен будет выполнить работы в области архитектуры, связанные с реставрацией исторических зданий, а именно: снятие дерна, планирование площадки, засыпка землей, укладка газонов, разборка покрытий, устройство свай и ростверков, настила, перил, проезжей части, булыжного мощения в местах утраты и ряд других работ.

Аукцион пройдет 28 августа. Работы необходимо завершить до 30 ноября текущего года.

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