Участники армейских игр в Пскове прошли полосу препятствий
Во время очередного этапа армейских игр «Десантный взвод-2018» военнослужащие из 10 стран совершали 5-километровый марш-бросок с амуницией. В конце дистанции они преодолевали полосу препятствий, имитирующую реальные боевые условия, прохождение которой сопровождалось взрывами шумовых гранат. Перед самым финишем участники выходили на огневой рубеж и прицельно стреляли из автоматов, пулемета и гранатомета. От каждой команды в этапе участвовали три подразделения, которые передавали эстафету друг другу.