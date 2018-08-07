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Спорт

Участники армейских игр в Пскове прошли полосу препятствий

Во время очередного этапа армейских игр «Десантный взвод-2018» военнослужащие из 10 стран совершали 5-километровый марш-бросок с амуницией. В конце дистанции они преодолевали полосу препятствий, имитирующую реальные боевые условия, прохождение которой сопровождалось взрывами шумовых гранат. Перед самым финишем участники выходили на огневой рубеж и прицельно стреляли из автоматов, пулемета и гранатомета. От каждой команды в этапе участвовали три подразделения, которые передавали эстафету друг другу.

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