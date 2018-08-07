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Общество

Активисты «Убитых Дорог» обратились к Михаилу Ведерникову с просьбой отремонтировать подъезды к мосту через Обдех

Активисты общественного движения «Убитые Дороги» обратились к врио губернатора Псковской области Михаилу Ведерникову с просьбой организовать ремонт подъездов к мосту через реку Обдех в Печорском районе. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе общественной организации.

По словам общественников, на подъезде к мосту через реку Обдех со стороны Кудиной Горы происходит деформация земляного полотна насыпи, что становится причиной разрушения асфальта. Активисты «Убитых Дорог» установили, что в настоящее время глубина просадок достигает 10 сантиметров. В апреле этого года во время выезда в Печорский район общественники также проверяли состояние моста, тогда глубина просадок была меньше.

Кроме того, дорога пользуется большим спросом у местных жителей и гостей региона, поскольку ведет в туристический город Печоры, а также к побережью Псковского озера, где расположены несколько баз отдыха.

Сейчас для обеспечения безопасности дорожного движения на данном участке установлены знаки 1.16 «Неровная дорога», а также знаки ограничения скорости до 70 км/ч и 50 км/ч, при этом последние два знака установлены с нарушением – расстояние между ними согласно пункт 5.4.22 ГОСТ Р 52289-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств» должно составлять 100-150 метров, по факту оно не более 20 метров. Однако, по мнению общественников, этих мер недостаточно.

Активисты движения направили обращение врио губернатора Псковской области Михаилу Ведерникову с просьбой дать поручения провести инженерно-геологические изыскания на данном участке дороги Неелово – Кудина Гора – Печоры и на их основании выработать инженерно-технические решения по недопущению дальнейшей деформации земляного полотна и разрушения дороги на подъезде к мосту через реку Обдех со стороны Кудиной Горы. В качестве временной меры обеспечения безопасности дорожного движения предлагается установить знаки ограничения скорости до 30 км/ч и привести дислокацию уже имеющихся знаков к нормативным требованиям.

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