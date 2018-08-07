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Общество

Ремонт фасадов зданий в Пскове обсудят на совещании 10 августа

10 августа в Пскове состоится совещание, в ходе которого обсудят ремонты городских фасадов, а также благоустройство территорий. Об этом заявил глава Пскова Иван Цецерский в ходе координационного совещания по итогам работы администрации в июле, которое проходит сегодня, 7 августа, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Иван Цецерский также заявил, что по итогам совещания, выработанные предложения направят врио губернатору региона Михаилу Ведерникову. Градоначальник напомнил коллегам, что из федерального бюджета на ремонт фасадов домов 500 млн, ещё 700 млн из федерального бюджета город получил на реконструкцию стадиона «Машиностроитель».

Глава Пскова подчеркнул, что благоустройство дворов остается приоритетной задачей администрации муниципалитета и сейчас начались работы по реализации этих проектов. Кроме того, по его словам, с августа начнутся выезды в школы города для проверки готовности к учебному году, а с 13 августа – окончательные приемки. Иван Цецерский отметил, что за два месяца в школах выполнили «много работ», а в некоторых появились новые ограждения.

«Мы эту работу будем продолжать, хотя, конечно, на многое средств у нас еще не хватает. Где деньги осваиваются успешно - там хорошо, а где нет - люди выражают претензии. Я всех заверял, что сроки должны быть разумные, никакого не должно быть завышенного ожидания, но мы тоже просим наших граждан проявить внимание - без денег фасады не делаются, без денег дороги не делаются», - сказал Иван Цецерский.

Также он сообщил о подготовке города к отопительному сезону. По его словам, сейчас наблюдаются проблемы, связанные с долгами по оплате отопления. Псковские тепловые сети работают в «аварийном порядке» в связи с тем, что жители не расплачиваются по долгам, добавил глава города.

Кроме того, в ходе совещания Иван Цецерский заявил, что мероприятия Дня города Пскова прошли на «достаточно хорошем организационном уровне», а гости города оставили положительные отзывы о празднике.

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