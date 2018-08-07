ТИК Пскова уточняет списки избирателей перед сентябрьскими выборами

15:40, 07 августа 2018, ПАИ

Территориальная избирательная комиссия Пскова ведёт работу по уточнению списков избирателей перед Единым днём голосования 9 сентября. Об этом сообщил председатель ТИК Владимир Кротов на координационном совещании по итогам июля, которое проводит сегодня, 7 августа, глава Пскова Иван Цецерский, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Владимир Кротов отметил, что в Пскове откроют 93 избирательных участка. Участковые избирательные комиссии будут работать в прежнем составе, поскольку срок их полномочий был продлён.

«В настоящий момент мы уточняем все технические возможности, изготавливаются агитационные материалы», - отметил председатель ТИК. Он добавил, что на сайте муниципалитета есть кнопка «Выборы», там опубликованы все материалы, которые издавала ТИК и администрация, а также есть карта избирательных участков.

Владимир Кротов добавил, что на выборах 9 сентября будет применяться система «Мобильный избиратель», то есть у псковичей есть возможность проголосовать на выборах губернатора области по месту нахождения, а не регистрации. Для этого нужно лично, с паспортом гражданина РФ, с 25 июля по 5 сентября обратиться в ближайшую территориальную избирательную комиссию или многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ), а с 29 августа по 5 сентября – в любую участковую избирательную комиссию.