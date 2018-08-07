0
10:39
Депутат Госдумы: Большие «пенсионные» слушания можно считать профессиональной альтернативой референдума
09:17
Президента Венесуэлы попытались убить с помощью беспилотников (ВИДЕО)
10:39
Михаил Ведерников: Символично, что мы принимаем первую «Ласточку» накануне Дня железнодорожника
15:54
Первое место занял Иван Цецерский в медиарейтинге глав столиц регионов СЗФО за июль
17:18
Виктор Остренко: Большое количество людей приходит в общественную приемную Михаила Ведерникова со словами поддержки и благодарности
09:44
Политик и поэтесса станут гостями ПАИ-live сегодня в 15:00
16:44
Глава Минтруда посетил в Пскове Детскую деревню-SOS и будущий Социальный городок (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Еще новости
Политика

ТИК Пскова уточняет списки избирателей перед сентябрьскими выборами

Территориальная избирательная комиссия Пскова ведёт работу по уточнению списков избирателей перед Единым днём голосования 9 сентября. Об этом сообщил председатель ТИК Владимир Кротов на координационном совещании по итогам июля, которое проводит сегодня, 7 августа, глава Пскова Иван Цецерский, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Владимир Кротов отметил, что в Пскове откроют 93 избирательных участка. Участковые избирательные комиссии будут работать в прежнем составе, поскольку срок их полномочий был продлён.

«В настоящий момент мы уточняем все технические возможности, изготавливаются агитационные материалы», - отметил председатель ТИК.  Он добавил, что на сайте муниципалитета есть кнопка «Выборы»,  там опубликованы все материалы, которые издавала ТИК и администрация, а также есть карта избирательных участков.

Владимир Кротов добавил, что на выборах 9 сентября  будет применяться система «Мобильный избиратель», то есть у псковичей есть возможность проголосовать на выборах губернатора области по месту нахождения, а не регистрации.  Для этого нужно лично, с паспортом гражданина РФ, с 25 июля по 5 сентября обратиться в ближайшую территориальную избирательную комиссию или многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ), а с 29 августа по 5 сентября – в любую участковую избирательную комиссию.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>
  • Сюжет
  • Выборы губернатора - 2018
Бесплатное эфирное время и печатные площади распределил между зарегистрированными кандидатами псковский облизбирком В единый день голосования в Псковской области на выборах всех уровней будет применен QR-код Общественная приемная Михаила Ведерникова стала доступна для маломобильных граждан Творческие успехи: ПАИ-live с Виктором Остренко и Марусей Привольной (ВИДЕО) Виктор Остренко: Большое количество людей приходит в общественную приемную Михаила Ведерникова со словами поддержки и благодарности Виктор Остренко: На площадке общественной приемной Михаила Ведерникова пройдут 10 дискуссий на актуальные для региона темы Виктор Остренко: В общественную приемную Михаила Ведерникова поступает много предложений по работе уже после 9 сентября 1 августа для кандидатов в губернаторы Псковской области пройдет жеребьевка по распределению бесплатного времени в СМИ Аркадий Мурылев представил свою предвыборную программу Роскомнадзор обсудит с псковскими СМИ и вещательными организациями вопросы избирательного законодательства
Посмотреть все материалы сюжета >>>
  • Сюжет
  • Выборы-2018
Кандидат в депутаты Собрания Вехнянской волости Новоржевского района от «Яблока» снялся с довыборов Регистрация кандидатов от «Яблока» на выборах глав Невельского и Псковского районов отменена решениями судов Вера Кондратьева зарегистрирована кандидатом в главы Пыталовского района На должность главы Псковского района зарегистрирована кандидат Наталья Фёдорова Суд отменил регистрацию Геннадия Колесника в качестве кандидата на должность главы Опочецкого района Зарегистрированы три кандидата на должность главы Стругокрасненского района Бесплатное эфирное время и печатные площади распределил между зарегистрированными кандидатами псковский облизбирком В единый день голосования в Псковской области на выборах всех уровней будет применен QR-код Общественная приемная Михаила Ведерникова стала доступна для маломобильных граждан Творческие успехи: ПАИ-live с Виктором Остренко и Марусей Привольной (ВИДЕО)
Посмотреть все материалы сюжета >>>

Депутат Госдумы: Большие «пенсионные» слушания можно считать профессиональной альтернативой референдума
07 августа 2018
Депутат Госдумы: Большие «пенсионные» слушания можно считать профессиональной альтернативой референдума 3
Президента Венесуэлы попытались убить с помощью беспилотников (ВИДЕО)
05 августа 2018
Президента Венесуэлы попытались убить с помощью беспилотников (ВИДЕО)
Михаил Ведерников: Символично, что мы принимаем первую «Ласточку» накануне Дня железнодорожника
04 августа 2018
Михаил Ведерников: Символично, что мы принимаем первую «Ласточку» накануне Дня железнодорожника
Первое место занял Иван Цецерский в медиарейтинге глав столиц регионов СЗФО за июль
03 августа 2018
Первое место занял Иван Цецерский в медиарейтинге глав столиц регионов СЗФО за июль 3
Виктор Остренко: Большое количество людей приходит в общественную приемную Михаила Ведерникова со словами поддержки и благодарности
31 июля 2018
Виктор Остренко: Большое количество людей приходит в общественную приемную Михаила Ведерникова со словами поддержки и благодарности 1
Политик и поэтесса станут гостями ПАИ-live сегодня в 15:00
31 июля 2018
Политик и поэтесса станут гостями ПАИ-live сегодня в 15:00
Глава Минтруда посетил в Пскове Детскую деревню-SOS и будущий Социальный городок (ФОТОРЕПОРТАЖ)
27 июля 2018
Глава Минтруда посетил в Пскове Детскую деревню-SOS и будущий Социальный городок (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Александр Котов: «Единая Россия» выдвинула достойных кандидатов для участия в выборах глав восьми районов Псковской области
27 июля 2018
Александр Котов: «Единая Россия» выдвинула достойных кандидатов для участия в выборах глав восьми районов Псковской области 1

Идет загрузка...