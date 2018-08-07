В Пскове проведут учения по ликвидации последствий стихийных бедствий

15:46, 07 августа 2018, ПАИ

В июле в Пскове было зафиксировано и отработано 15 штормовых предупреждений, из-за сильных порывов ветра было повалено 20 деревьев. На ближайшее время в городе намечена тренировка по ликвидации последствий стихийных бедствий. Как сообщает корреспондент Псковского агентства информации, об этом рассказал заместитель председателя комитета по делам ГО и предупреждению ЧС администрации Пскова Владимир Лещинский на общегородском итоговом совещании с участием должностных лиц органов местного самоуправления и представителей территориальных органов государственной власти города Пскова по итогам деятельности в июле 2018 года.

Всего в органы ГО и ЧС поступило 4200 обращений от граждан. Владимир Лещинский также рассказал, что в июле спасателями был извлечен из воды 65-летний утопавший. На этой неделе по информации заместителя председателя комитета по делам ГО и предупреждению ЧС администрации Пскова в городе ожидаются скачки температуры до 30 градусов.