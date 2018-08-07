77 преступлений раскрыли полицейские в Пскове за июль

16:06, 07 августа 2018, ПАИ

За июль в Пскове полицейские раскрыли 77 преступлений. Об этом заявил представитель городского УМВД Виктор Ежов в ходе координационного совещания главы Пскова Ивана Цецерского по итогам работы в июле, которое проходит сегодня, 7 августа, передает корреспондент Псковского агентства информации.

По словам Виктора Ежова, всего в городе произошли 138 преступлений, по нераскрытым делам стражи порядка продолжают работу. Кроме того, представитель ведомства доложил, что за месяц в Пскове прошли 49 массовых мероприятий, в которых приняли участие более 60 тысяч человек. При этом на мероприятиях не было допущено нарушений общественного порядка.

Виктор Ежов также рассказал, что в июле в Пскове зафиксированы 43 правонарушения в сфере незаконного оборота алкоголя, два самоубийства, 5 фактов наркотического или алкогольного опьянения.

«В целом обстановка остается стабильной», - заключил представитель ведомства.