О капитальном ремонте клиентской службы Пенсионного фонда предупреждают псковичей

15:56, 07 августа 2018, ПАИ

Начальник Управления Пенсионного фонда России по Пскову и Псковскому району Алексей Еремин принес извинения горожанам в связи с неудобствами, связанными с начавшимся капитальным ремонтом клиентской службы ПФР. Об этом корреспондент Псковского агентства информации сообщает с общегородского итогового совещания с участием должностных лиц органов местного самоуправления и представителей территориальных органов государственной власти города Пскова по итогам деятельности в июле 2018 года, которое проходит сегодня, 7 августа.

Добавим, что клиентская служба ПФР расположена в Пскове по адресу ул. Петровская, 53.