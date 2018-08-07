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Общество

О капитальном ремонте клиентской службы Пенсионного фонда предупреждают псковичей

Начальник Управления Пенсионного фонда России по Пскову и Псковскому району Алексей Еремин принес извинения горожанам в связи с неудобствами, связанными с начавшимся капитальным ремонтом клиентской службы ПФР. Об этом корреспондент Псковского агентства информации сообщает с общегородского итогового совещания с участием должностных лиц органов местного самоуправления и представителей территориальных органов государственной власти города Пскова по итогам деятельности в июле 2018 года, которое проходит сегодня, 7 августа.

Добавим, что клиентская служба ПФР расположена в Пскове по адресу ул. Петровская, 53.

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