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Общество

Более 80 человек нашли работу через псковский Центр занятости в июле

В июле в Пскове 81 человек нашел работу через городской Центр занятости населения. Об этом заявила представитель Центра Ольга Колгушкина в ходе координационного совещания главы Пскова Ивана Цецерского по итогам работы администрации в июле, которое проходит сегодня, 7 августа, передает корреспондент Псковского агентства информации.

По ее словам, всего в июле в Центр занятости обратились 205 человек, из которых 106 признаны безработными. 30 человек обратились за помощью в Центр в связи с сокращением. Кроме того, в Центре за июль появились 540 новых вакансий, всего Центр может предложить 2 тыс. 102 вакансии.

Кроме того, как отметила в своем докладе Ольга Колгушкина, на переобучение в июле отправили 13 человек, 147 людям оказали услугу по профориентации. Также в июле Центр провел ярмарку, на которой работодатели заявили 46 новых вакансий. Следующая ярмарка вакансий пройдет 14 августа.

Ольга Колгушкина также рассказала, что в официальной группе Центра занятости в соцсети «ВКонтакте» специалисты просят работодателей соблюдать условие о предоставлении сведений о вакансиях. «Пожалуйста, соблюдайте законодательство, чтобы мы не принимали никаких санкций», - отметила специалист.

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