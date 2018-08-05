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Происшествия

250 пьяных водителей были пойманы на дорогах Пскова за семь месяцев

За 7 месяцев текущего года на дорогах Пскова были задержаны 250 пьяных водителей, 50 – за повторное вождение в нетрезвом виде. Такие данные озвучил начальник УГИБДД УМВД России по Пскову  Владимир Папорт на совещании по итогам июля у главы города Ивана Цецерского 7 августа, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

По словам Владимира Папорта, за семь месяцев были выявлены более 14 тыс. административных правонарушений, 690 дел направлены в мировые суды, в отношении 97 водителей вынесено решение об административном аресте.

Что касается ДТП, то, как отметил начальник городской Госавтоинспекции, обстановка остаётся стабильной: количество аварий сократилось на 30%, число погибших – на 50%.

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