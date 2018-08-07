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Общество

Велоэстафету организовали псковские полицейские для детей деревни Березка

В деревне Березка Себежского района полицейские провели велоэстафету, в которой приняли участие педагоги, родители и юные велосипедисты. Основной задачей этого профилактического мероприятия стало привлечение внимания  детей и их родителей  к безопасному  поведению на дороге, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Персонажи из сказок предложили участникам устроить соревнования: «Кто лучше знает Правила дорожного движения – дети или родители?» Вопросы игры «Что? Где? Когда?» определили лидеров, победили дети.

Затем юные участники дорожного движения прошли фигурное вождение велосипеда. Подростки при поддержке болельщиков показали свое мастерство в вождении велосипеда, проезжали вокруг кеглей по узкой дорожке. По словам специалистов ведомства, самым трудным препятствием оказался круг, «но девчонки и мальчишки справились на отлично».

Все участники эстафеты получили подарки от организаторов. Сотрудники ГИБДД выразили уверенность, что дети и их родители всегда будут не только помнить, но и строго соблюдать Правила дорожного движения, а также использовать средства защиты при управлении велотранспортом.

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