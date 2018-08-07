Два азиата пытались незаконно пересечь госграницу в Печорском районе

16:54, 07 августа 2018, ПАИ

В Печорском районе сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Псковской области задержали двух азиатов при попытке незаконного пересечения госграницы. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

Нарушители находились у населенного пункта Тармахино в трех с половиной километрах от российско-эстонской границы. Двое выходцев из стран Аравийского полуострова 28 и 26 лет приехали в Россию с намерением перебраться в страны Евросоюза.

Печорский районный суд признал иностранных граждан виновными в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1.1 статьи 18.2 КоАП РФ (нарушение правил въезда (прохода) в пограничную зону, временного пребывания, передвижения лиц и (или) транспортных средств в пограничной зоне иностранным гражданином или лицом без гражданства). Нарушители привлечены к ответственности в виде штрафов с административным выдворением за пределы Российской Федерации.