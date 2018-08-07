Празднование Дня города начнётся в Печорах 10 августа

18:00, 07 августа 2018, ПАИ

В Печорах с 10 по 12 августа пройдут праздничные мероприятия, посвящённые освобождению города и района от немецко-фашистских захватчиков. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в администрации Печорского района.

Так, 10 августа в рамках проекта #Команда2018 в 11:00 пройдет легкоатлетический пробег «Молодёжь за спорт!». Регистрация на забег начнётся в 9:00 (улица Юрьевская, Паломнический центр). В 14:00 в музее истории Печор состоится открытие персональной выставки работ художника А. Н. Стягликова. Также в 16:00 в МБУК «Печорская центральная районная библиотека» пройдет презентация сборника «Не прервётся связь времен» и открытие выставки по итогам фотоконкурса «Добро возвратится добром». Завершится праздничный день в 18:00 в районном центре культуры концертом хора русской песни санатория МО РФ «Архангельское» Московской области.

11 августа в 10:00 пройдет лития по погибшим и перезахоронение останков воинов, погибших на территории Печорского района в годы Великой Отечественной войны. В это же время в парке возле администрации района пройдет ярмарка ремесленников «Наш город славен мастерами». А в парке культуры и отдыха «Треугольник» состоится акция «Белый цветок». Также в 10:00 на площади Победы пройдет выставка военной техники и вооружения. В 12:00 на Соборной площади пройдёт благодарственный молебен. В 12:45 на Октябрьской площади начнется праздничное шествие, а в 13:00 в парке культуры и отдыха «Треугольник» состоится торжественное открытие Дня города с концертной программой «Любимый сердцу город». В 16:00 на площади Победы пройдут показательные выступления воинов — десантников. А в 17:00 в парке культуры и отдыха «Треугольник» состоится игровая программа для детей «Играй, веселись, своим городом гордись». В 19:00 жителей и гостей города на площади Победы ждет концерт «Город моей мечты» и дискотека. Там выступят Михаил Луконин, Anele Charles, кавер-группа «Radioband», шоу-балет «Версаль», арт-группа «Малина». Завершится день в 22:30 праздничным фейерверком.

12 августа в 13:00 у Лютеранской церкви Святого Петра состоится праздничный органный концерт, который даст москвичка Мария Лесовиченко. В 15:00 на городском стадионе и в парке культуры и отдыха «Треугольник» жителей и гостей Печор ждут спортивные мероприятия. В 15:00 на Михайловской площади пройдёт концерт духовной музыки и колокольный звон.