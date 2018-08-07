0
14:21
Четвертый этап международных соревнований «Десантный взвод»: Эстафета и полоса препятствий (ФОТОРЕПОРТАЖ)
14:01
Колбаса и полуфабрикаты могут подорожать в России
12:29
Вечеринку «Меняй-помогай» проведет Псковский детский фонд на Медовом фестивале
10:39
Депутат Госдумы: Большие «пенсионные» слушания можно считать профессиональной альтернативой референдума
10:33
Три номера аргентинского танго покажет школа танцев PARA*DOIS на Медовом фестивале в Пскове
10:16
Акция «Юный велосипедист» прошла в Себеже
22:49
Медведев считает необходимым сделать ипотеку более доступной
Еще новости
Общество

Смягчить наказание за выезд на встречную полосу хотят в Госдуме

В России планируется смягчить наказание для водителей, которые выехали на встречную полосу. Как пишет газета «Известия», соответствующий законопроект, уже внесен в Госдуму.

Если водитель впервые совершил выезд на «встречку», то его накажут штрафом, а не лишением прав на срок от четырех до шести месяцев, как это происходит сейчас. В случае повторного нарушения водителю грозит лишение прав на год. Новый проект закона предлагает наказывать штрафами либо лишением прав на срок от двух до 12 месяцев.

Как отмечают авторы законопроекта, выезд на встречную полосу не всегда создает аварийные ситуации и зачастую вызван объективными причинами, среди которых плохое качество дороги, низкая освещенность трассы, отсутствие разметки.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Четвертый этап международных соревнований «Десантный взвод»: Эстафета и полоса препятствий (ФОТОРЕПОРТАЖ)
07 августа 2018
Четвертый этап международных соревнований «Десантный взвод»: Эстафета и полоса препятствий (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Колбаса и полуфабрикаты могут подорожать в России
07 августа 2018
Колбаса и полуфабрикаты могут подорожать в России 1
Вечеринку «Меняй-помогай» проведет Псковский детский фонд на Медовом фестивале
07 августа 2018
Вечеринку «Меняй-помогай» проведет Псковский детский фонд на Медовом фестивале
Депутат Госдумы: Большие «пенсионные» слушания можно считать профессиональной альтернативой референдума
07 августа 2018
Депутат Госдумы: Большие «пенсионные» слушания можно считать профессиональной альтернативой референдума 3
Три номера аргентинского танго покажет школа танцев PARA*DOIS на Медовом фестивале в Пскове
07 августа 2018
Три номера аргентинского танго покажет школа танцев PARA*DOIS на Медовом фестивале в Пскове
Акция «Юный велосипедист» прошла в Себеже
07 августа 2018
Акция «Юный велосипедист» прошла в Себеже
Медведев считает необходимым сделать ипотеку более доступной
06 августа 2018
Медведев считает необходимым сделать ипотеку более доступной
Назван самый популярный автомобиль в России
06 августа 2018
Назван самый популярный автомобиль в России

Идет загрузка...