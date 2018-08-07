Смягчить наказание за выезд на встречную полосу хотят в Госдуме

17:55, 07 августа 2018, ПАИ

В России планируется смягчить наказание для водителей, которые выехали на встречную полосу. Как пишет газета «Известия», соответствующий законопроект, уже внесен в Госдуму.

Если водитель впервые совершил выезд на «встречку», то его накажут штрафом, а не лишением прав на срок от четырех до шести месяцев, как это происходит сейчас. В случае повторного нарушения водителю грозит лишение прав на год. Новый проект закона предлагает наказывать штрафами либо лишением прав на срок от двух до 12 месяцев.

Как отмечают авторы законопроекта, выезд на встречную полосу не всегда создает аварийные ситуации и зачастую вызван объективными причинами, среди которых плохое качество дороги, низкая освещенность трассы, отсутствие разметки.