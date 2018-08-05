Две бани горели в Псковской области 6 августа

19:52, 07 августа 2018, ПАИ

6 августа в Псковской области горели две бани. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по региону, причиной пожаров стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации и устройстве печи.

Так, в 13:40 поступило сообщение о пожаре в деревне Носово Пыталовского района. На место вызова был направлен дежурный караул пожарно-спасательной части №28 в составе четырёх человек на двух автоцистернах. На тушение было подано два ствола «Б» от автоцистерны, организован подвоз воды за 400 метров от реки. В результате пожара сгорела баня, причиной стало нарушение правил пожарной безопасности при устройстве печи.

Другой пожар произошёл в деревне Боровики Палкинского района. Вызов на пульт дежурному поступил в 18:51. На место возгорания был направлен дежурный караул ПСЧ №22 на двух автоцистернах в составе пяти человек. Огнеборцы на тушение подали два ствола «Б» от автоцистерны. В результате пожара в бане огонь повредил стены, потолочные перекрытия и кровлю на площади 10 квадратных метров. Причиной пожара стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи.

В связи с этим, главное управление МЧС России по Псковской области напоминает некоторые меры предосторожности, которые стоит выполнять при эксплуатации и устройстве банной печи.

Очень важно следить за исправностью печей и дымоходов. Деревянные или другие легковозгораемые объекты должны находиться на достаточном расстоянии от горячих частей печи и дымоходов или быть хорошо изолированными.

Защитные термоэкраны на стенах и потолке — обязательный показатель безопасной парной. Поскольку сажа и продукты сгорания имеют свойство накапливаться в зольниках и дымовых проходах, необходимо регулярно проводить чистку печи, вовремя устранять появившиеся дефекты.

Кроме того, в погоне за жарким паром не допускается перекал печи – именно перекал является еще одной распространенной причиной пожара в бане. Бывают случаи, когда люди просто забывают о том, что баня топится. Простой недосмотр может также привести к пожару. Так что следить за топкой печи надо постоянно.

«Не стоит забывать и про элементарные «вещи»: нельзя в бане пить спиртное, курить, сушить над печкой одежду, оставлять её без присмотра», - добавили в МЧС.