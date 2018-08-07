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Общество

Противопожарный рейд прошёл в Палкино

7 августа сотрудник отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Островскому, Пыталовскому, Печорскому и Палкинскому районам провел профилактический рейд в Палкино. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

В ходе рейда сотрудник провел беседы и инструктажи с населением в области пожарной безопасности и распространил памятки и листовки о мерах пожарной безопасности. Кроме того, жителям напомнили требования пожарной безопасности в быту, действия при обнаружении пожара, положительные стороны наличия в жилье первичных средств пожаротушения (огнетушители) и средства раннего обнаружения пожара (автономные пожарные извещатели).

При беседах до жителей довели обстановку с пожарами на территории района, основные причины пожаров и напомнили телефонные номера вызова экстренных оперативных служб.

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