0
21:11
Более 20 млн рублей для покупки топлива получат аграрии Псковской области
14:21
Четвертый этап международных соревнований «Десантный взвод»: Эстафета и полоса препятствий (ФОТОРЕПОРТАЖ)
14:01
Колбаса и полуфабрикаты могут подорожать в России
12:29
Вечеринку «Меняй-помогай» проведет Псковский детский фонд на Медовом фестивале
10:39
Депутат Госдумы: Большие «пенсионные» слушания можно считать профессиональной альтернативой референдума
10:33
Три номера аргентинского танго покажет школа танцев PARA*DOIS на Медовом фестивале в Пскове
10:16
Акция «Юный велосипедист» прошла в Себеже
Еще новости
  • Коротко
Общество

Порядок выдачи справок о судимости в электронном виде напоминает псковичам полиция

Информационный центр УМВД России по Псковской области предоставляет государственную услугу МВД России по выдаче справок о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования в электронном виде.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального ведомства, необходимость получения данной справки обусловлена ограничениями на занятие трудовой деятельностью в сфере образования, воспитания, развития несовершеннолетних, организации их отдыха и оздоровления, медицинского обеспечения, социальной защиты и социального обслуживания, в сфере детско-юношеского спорта, культуры и искусства с участием несовершеннолетних, связанными с судимостью и предусмотренными Трудовым кодексом РФ.

Для работников ряда организаций, осуществляющих данную деятельность, в которых действует договорная система принятия на работу, необходимо ежегодное получение данной справки.

Также справка о наличии (отсутствии) судимости может понадобиться:

- для поездки в другие страны;

- при трудоустройстве в государственные и частные учреждения;

- при оформлении гражданства и вида на жительство;

- для оформления усыновления или опекунства;

- для сотрудничества с финансово-кредитными структурами;

- в ряде других случаях.

Заявление в электронном виде по выдаче справок о наличии (отсутствии) судимости можно подать:

- через Единый портал государственных услуг сети Интернет - www.gosuslugi.ru;

- через Центр обслуживания по подтверждению учетных записей пользователей Единой системы идентификации и аутентификации, расположенный в ИЦ УМВД России по Псковской области.

Преимущества подачи заявлений в электронном виде:

- сокращаются временные затраты, связанные с получением услуги (экономится время граждан, необходимое для поездки, а также проведения в очереди для получения услуг);

- подача заявлений не зависит от времени суток;

- сокращение сроков предоставления за счет автоматизации всех процессов предоставления услуги;

- уменьшение финансовых издержек граждан;

- исключение коррупционного риска и бюрократических проволочек при предоставлении услуги;

- контроль и мониторинг процесса исполнения государственных услуг;

- повышение качества и доступности государственных услуг.

В Центре обслуживания по подтверждению учетных записей пользователей Единой системы идентификации и аутентификации, размещенном в информационном центре УМВД России по Псковской области, квалифицированные и подготовленные сотрудники проведут регистрацию «личного кабинета» на Едином портале государственных услуг с последующим подтверждением учетной записи пользователя и подачей заявления на получение государственной услуги за 15 – 30 минут.

При себе необходимо иметь:

- паспорт;

- страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования (СНИЛС);

- мобильный телефон.

Центр обслуживания расположен по адресу: Псков Октябрьский проспект, 48, подъезд № 3, со стороны Иркутского переулка, напротив комплекса «Простория».

Время приема: понедельник – пятница с 09:00 до 12:00, суббота и воскресенье – выходные дни.

Также указанную государственную услуги в электронном виде окажут в МФЦ, расположенных по адресам:

- Псков, улица Белинского, 77а.

- Великие Луки, улица Ставского, 70.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Более 20 млн рублей для покупки топлива получат аграрии Псковской области
07 августа 2018
Более 20 млн рублей для покупки топлива получат аграрии Псковской области
Четвертый этап международных соревнований «Десантный взвод»: Эстафета и полоса препятствий (ФОТОРЕПОРТАЖ)
07 августа 2018
Четвертый этап международных соревнований «Десантный взвод»: Эстафета и полоса препятствий (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Колбаса и полуфабрикаты могут подорожать в России
07 августа 2018
Колбаса и полуфабрикаты могут подорожать в России 1
Вечеринку «Меняй-помогай» проведет Псковский детский фонд на Медовом фестивале
07 августа 2018
Вечеринку «Меняй-помогай» проведет Псковский детский фонд на Медовом фестивале
Депутат Госдумы: Большие «пенсионные» слушания можно считать профессиональной альтернативой референдума
07 августа 2018
Депутат Госдумы: Большие «пенсионные» слушания можно считать профессиональной альтернативой референдума 3
Три номера аргентинского танго покажет школа танцев PARA*DOIS на Медовом фестивале в Пскове
07 августа 2018
Три номера аргентинского танго покажет школа танцев PARA*DOIS на Медовом фестивале в Пскове
Акция «Юный велосипедист» прошла в Себеже
07 августа 2018
Акция «Юный велосипедист» прошла в Себеже
Медведев считает необходимым сделать ипотеку более доступной
06 августа 2018
Медведев считает необходимым сделать ипотеку более доступной

Идет загрузка...