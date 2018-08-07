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Общество

«Вечный» ядерный реактор для новых атомных подлодок создали в России

Уникальную активную зону ядерного реактора с ресурсом на весь жизненный цикл атомных подводных лодок (АПЛ) создали в России, сообщает ТАСС со ссылкой на годовой отчет Росатома.

Отмечается, что эта система имеет ресурс на весь жизненный цикл АПЛ, то есть не требует перезарядки ядерного топлива.

Также в документе речь идет и об испытаниях оптимизированной активной зоны для атомных подводных лодок четвертого поколения. Подчеркивается, что ее успешная работа подтверждает правильность проектных решений, на которых основываются новые проекты корабельных активных зон.

Кроме того, отмечается, что в 2017 году была продолжена работа по циркониевым активным зонам для действующих атомных ледоколов 14-10-3МП.

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