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Общество

Звезду фильма «Такси» избили в московском клубе

Звезда фильма «Такси», французский актер Сами Насери обратился за медицинской помощью в НИИ имени Склифосовского после драки в московском ночном клубе, сообщает ТАСС.

По имеющейся информации, 5 августа актер со своим братом Ларби Насери отдыхали в баре на Тверской улице в Москве. Позже между ними и неизвестными людьми произошел конфликт, в результате чего Сами Насери получил удар рукой по лицу.

В настоящее время задержаны трое подозреваемых. Решается вопрос о возбуждении в отношении них уголовного дела.

Российским зрителям Сами Насери наиболее известен как исполнитель главной роли таксиста Даниэля в серии фильмов «Такси».

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