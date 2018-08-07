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Общество

Проект о госрегулировании цен на бензин внесли в Госдуму РФ

Депутаты от КПРФ внесли в Госдуму РФ законопроект, который предусматривает введение государственного регулирования цен на дизельное топливо и бензин. Соответствующий документ опубликован в базе данных нижней палаты парламента.

Документ предусматривает, что с начала 2019 года правительство сможет устанавливать предельную цену на топливо. Отмечается, что такая мера позволит защитить потребителей от сильных колебаний цен и резкого роста расходов на бензин.

«Представляется необходимым законодательно обеспечить механизм, направленный на защиту интересов рядовых потребителей. Законопроектом предусмотрено введение государственного регулирования цен на автомобильный бензин и дизельное топливо, а также торговых надбавок (наценок) к ценам на них путём установления их предельных уровней правительством РФ с 1 января 2019 года», — говорится в пояснении к проекту.

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