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Общество

Более 20 млн рублей для покупки топлива получат аграрии Псковской области

Сельхозпроизводители Псковской области в августе получат 20 млн 113 тысяч 700 рублей в виде субсидии из федерального бюджета, которые планируется направить на приобретение топлива. Поддержка будет оказана в связи с ростом цен на горючее. Соответствующие распоряжение подписал премьер-министр Дмитрий Медведев, которое опубликовано на сайте правительства.

Отмечается, что всего правительство выделило 5 млрд рублей субсидий на компенсацию затрат аграриям из-за роста цен на топливо 79 регионам страны.

Средства выделяются из резервного фонда правительства на приобретение не менее 90 тысяч тонн дизельного топлива для агротехнологических работ. Средства предоставляются в рамках госпрограммы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013–2020 годы.

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