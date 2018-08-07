0
16:13
Участники армейских игр в Пскове прошли полосу препятствий (ВИДЕО)
14:21
Четвертый этап международных соревнований «Десантный взвод»: Эстафета и полоса препятствий (ФОТОРЕПОРТАЖ)
15:42
Позволяю бить сильно-сильно: ПАИ-live с Дмитрием Пирогом (ВИДЕО)
13:25
Начался ПАИ-live с Дмитрием Пирогом (ЭФИР ЗАВЕРШЁН)
12:47
Дмитрий Пирог станет гостем ПАИ-live в 13:20
10:54
Боксеры Псковской области выиграли матчевую встречу у команды Белоруссии на фестивале «Земля Великих Побед»
20:51
Великолукский боец победил в бою-открытии турнира АСВ КВ-17 (ВИДЕО)
Еще новости
Спорт

Футбольный клуб «Луки-Энергия» вышел в 1/32 финала Кубка России

7 августа в рамках 1/64 финала Олимп-Кубка России по футболу команда «Луки-Энергия» с минимальным счетом 1:0 обыграла петербургскую «Звезду» в домашнем матче, сообщается в группе «ФК «Луки-Энергия» Великие Луки» в социальной сети «ВКонтакте».

У великолучан забил гол Роман Салимов на третьей минуте матча.

Таким образом, великолучане вышли в 1/32 финала Кубка России, где 22 августа на своём поле примут клуб ФНЛ «Чертаново». Победитель этого матча встретится с клубом из РФПЛ.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Участники армейских игр в Пскове прошли полосу препятствий (ВИДЕО)
07 августа 2018
Участники армейских игр в Пскове прошли полосу препятствий (ВИДЕО)
Четвертый этап международных соревнований «Десантный взвод»: Эстафета и полоса препятствий (ФОТОРЕПОРТАЖ)
07 августа 2018
Четвертый этап международных соревнований «Десантный взвод»: Эстафета и полоса препятствий (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Позволяю бить сильно-сильно: ПАИ-live с Дмитрием Пирогом (ВИДЕО)
06 августа 2018
Позволяю бить сильно-сильно: ПАИ-live с Дмитрием Пирогом (ВИДЕО)
Начался ПАИ-live с Дмитрием Пирогом (ЭФИР ЗАВЕРШЁН)
06 августа 2018
Начался ПАИ-live с Дмитрием Пирогом (ЭФИР ЗАВЕРШЁН)
Дмитрий Пирог станет гостем ПАИ-live в 13:20
06 августа 2018
Дмитрий Пирог станет гостем ПАИ-live в 13:20
Боксеры Псковской области выиграли матчевую встречу у команды Белоруссии на фестивале «Земля Великих Побед»
06 августа 2018
Боксеры Псковской области выиграли матчевую встречу у команды Белоруссии на фестивале «Земля Великих Побед»
Великолукский боец победил в бою-открытии турнира АСВ КВ-17 (ВИДЕО)
05 августа 2018
Великолукский боец победил в бою-открытии турнира АСВ КВ-17 (ВИДЕО)
Детско-юношеский фестиваль «Земля великих побед» в Пскове (ФОТОРЕПОРТАЖ)
05 августа 2018
Детско-юношеский фестиваль «Земля великих побед» в Пскове (ФОТОРЕПОРТАЖ)

Идет загрузка...