Футбольный клуб «Луки-Энергия» вышел в 1/32 финала Кубка России

21:37, 07 августа 2018, ПАИ

7 августа в рамках 1/64 финала Олимп-Кубка России по футболу команда «Луки-Энергия» с минимальным счетом 1:0 обыграла петербургскую «Звезду» в домашнем матче, сообщается в группе «ФК «Луки-Энергия» Великие Луки» в социальной сети «ВКонтакте».

У великолучан забил гол Роман Салимов на третьей минуте матча.

Таким образом, великолучане вышли в 1/32 финала Кубка России, где 22 августа на своём поле примут клуб ФНЛ «Чертаново». Победитель этого матча встретится с клубом из РФПЛ.