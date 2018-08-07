Футбольный клуб «Луки-Энергия» вышел в 1/32 финала Кубка России
7 августа в рамках 1/64 финала Олимп-Кубка России по футболу команда «Луки-Энергия» с минимальным счетом 1:0 обыграла петербургскую «Звезду» в домашнем матче, сообщается в группе «ФК «Луки-Энергия» Великие Луки» в социальной сети «ВКонтакте».
У великолучан забил гол Роман Салимов на третьей минуте матча.
Таким образом, великолучане вышли в 1/32 финала Кубка России, где 22 августа на своём поле примут клуб ФНЛ «Чертаново». Победитель этого матча встретится с клубом из РФПЛ.