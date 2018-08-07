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Общество

Названы регионы России с самыми здоровыми детьми

В 2017 году Чечня стала регионом с самыми здоровыми детьми до 14 лет, в тройку лидеров вошли также Кабардино-Балкария и Тыва, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные, которые содержатся в ежегодном статистическом докладе министерства здравоохранения РФ.

По данным министерства, в Чечне на 100 тысяч детского населения приходится около 62 тысячи 969,7 заболеваний, в Кабардино-Балкарии - 115 тысяч 723,7, а в Тыве – 125 тысяч 22,2.

Наибольшее число детских болезней Минздрав России фиксирует в Ненецком автономном округе – 352 тысячи 120 заболеваний, Чукотском АО – 349 тысяч 436,5 и в Карелии – 337 тысяч 77,2.

В среднем, по данным ведомства, в РФ на 100 тысяч детского населения от 0 до 14 лет приходится 221 тысяча 104,6 заболеваний.

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