Псковская компания незаконно приняла на работу бывшего сотрудника таможни

22:17, 07 августа 2018, ПАИ

Псковская транспортная прокуратура в ходе проверки выявила факт несоблюдения ООО «ГК «Мега Холод» требований закона по направлению в Псковскую таможню уведомления в связи с заключением трудового договора с бывшим государственным служащим. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры.

В этой связи в отношении указанного общества и его генерального директора возбуждены дела об административных правонарушениях по статье 19.29 КоАП РФ (незаконное привлечение к трудовой деятельности бывшего государственного служащего), а также внесено представление.

Ход рассмотрения актов прокурорского реагирования и устранение нарушений контролируются.