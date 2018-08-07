На 10 тысяч рублей оштрафовали псковичку за сбыт некачественного спирта

22:26, 07 августа 2018, ПАИ

Новосокольнический районный суд признал виновной жительницу Псковской области в хранении и сбыте продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, и оштрафовал ее на 10 тысяч рублей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры.

Установлено, что женщина хранила у себя дома и сбыла на железнодорожной платформе остановочного пункта «Насва» спиртосодержащую продукцию, не отвечающую требованиям ГОСТ и санитарно-эпидемиологическому законодательству.