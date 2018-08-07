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Общество

За дачу взятки псковскому таможеннику перед судом предстанет житель Латвии

Псковская транспортная прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении жителя Латвии, обвиняемого в совершении преступления по части 1 статьи 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу). Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры.

В ходе расследования установлено, что при пересечении российской границы через МАПП «Убылинка» Пыталовского района латвиец дал взятку заместителю начальника отдела таможенного оформления и таможенного контроля. Обвиняемый пытался избежать таможенного досмотра своего транспортного средства. Сотрудник таможни уведомил начальника о факте склонения к совершению коррупционного преступления.

В отношении жителя Латвии возбуждено уголовное дело, которое направлено в Пыталовкий районный суд для рассмотрения по существу.

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