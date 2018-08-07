Президент сможет определять категории для упрощенного получения гражданства РФ

22:56, 07 августа 2018, ПАИ

7 августа правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, наделяющий президента страны полномочиями определять в гуманитарных целях категории иностранцев, которые имеют право получать российское гражданство в упрощенном порядке, сообщает ТАСС.

Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, эта инициатива «позволит принять в гражданство РФ в упрощенном порядке соотечественников, проживающих в странах со сложной общественно-политической и экономической обстановкой, где происходят вооруженные конфликты и (или) смена политического режима».

Одновременно законопроект предусматривает упрощение приема в гражданство участников государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в РФ соотечественников, проживающих за рубежом. Это будет касается тех из них, кто «получил разрешение на временное проживание или вид на жительство».

«Условие о наличии у участника государственной программы разрешения на временное проживание в РФ или вида на жительство при обращении с заявлением о приеме в гражданство предусмотрено законопроектом в целях обеспечения безопасности РФ и недопущения распространения опасных заболеваний на ее территории», - поясняется в законопроекте.

Кроме того, указывается, что иностранцы, получившие разрешение на временное проживание или вид на жительство, «подлежат обязательной государственной дактилоскопической регистрации». Это будет делаться для обеспечения безопасности в условиях возрастающей террористической угрозы.