0
22:56
Президент сможет определять категории для упрощенного получения гражданства РФ
21:11
Более 20 млн рублей для покупки топлива получат аграрии Псковской области
19:40
«Вечный» ядерный реактор для новых атомных подлодок создали в России
14:21
Четвертый этап международных соревнований «Десантный взвод»: Эстафета и полоса препятствий (ФОТОРЕПОРТАЖ)
14:01
Колбаса и полуфабрикаты могут подорожать в России
12:29
Вечеринку «Меняй-помогай» проведет Псковский детский фонд на Медовом фестивале
10:39
Депутат Госдумы: Большие «пенсионные» слушания можно считать профессиональной альтернативой референдума
Еще новости
Общество

Президент сможет определять категории для упрощенного получения гражданства РФ

7 августа правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, наделяющий президента страны полномочиями определять в гуманитарных целях категории иностранцев, которые имеют право получать российское гражданство в упрощенном порядке, сообщает ТАСС.

Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, эта инициатива «позволит принять в гражданство РФ в упрощенном порядке соотечественников, проживающих в странах со сложной общественно-политической и экономической обстановкой, где происходят вооруженные конфликты и (или) смена политического режима».

Одновременно законопроект предусматривает упрощение приема в гражданство участников государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в РФ соотечественников, проживающих за рубежом. Это будет касается тех из них, кто «получил разрешение на временное проживание или вид на жительство».

«Условие о наличии у участника государственной программы разрешения на временное проживание в РФ или вида на жительство при обращении с заявлением о приеме в гражданство предусмотрено законопроектом в целях обеспечения безопасности РФ и недопущения распространения опасных заболеваний на ее территории», - поясняется в законопроекте.

Кроме того, указывается, что иностранцы, получившие разрешение на временное проживание или вид на жительство, «подлежат обязательной государственной дактилоскопической регистрации». Это будет делаться для обеспечения безопасности в условиях возрастающей террористической угрозы.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Президент сможет определять категории для упрощенного получения гражданства РФ
07 августа 2018
Президент сможет определять категории для упрощенного получения гражданства РФ
Более 20 млн рублей для покупки топлива получат аграрии Псковской области
07 августа 2018
Более 20 млн рублей для покупки топлива получат аграрии Псковской области
«Вечный» ядерный реактор для новых атомных подлодок создали в России
07 августа 2018
«Вечный» ядерный реактор для новых атомных подлодок создали в России
Четвертый этап международных соревнований «Десантный взвод»: Эстафета и полоса препятствий (ФОТОРЕПОРТАЖ)
07 августа 2018
Четвертый этап международных соревнований «Десантный взвод»: Эстафета и полоса препятствий (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Колбаса и полуфабрикаты могут подорожать в России
07 августа 2018
Колбаса и полуфабрикаты могут подорожать в России 1
Вечеринку «Меняй-помогай» проведет Псковский детский фонд на Медовом фестивале
07 августа 2018
Вечеринку «Меняй-помогай» проведет Псковский детский фонд на Медовом фестивале
Депутат Госдумы: Большие «пенсионные» слушания можно считать профессиональной альтернативой референдума
07 августа 2018
Депутат Госдумы: Большие «пенсионные» слушания можно считать профессиональной альтернативой референдума 3
Три номера аргентинского танго покажет школа танцев PARA*DOIS на Медовом фестивале в Пскове
07 августа 2018
Три номера аргентинского танго покажет школа танцев PARA*DOIS на Медовом фестивале в Пскове

Идет загрузка...