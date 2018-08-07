«Яблоко» опротестовало регистрацию кандидатов от «Единой России» на должности глав районов Псковской области

23:02, 07 августа 2018, ПАИ

Кандидаты на должности глав районов Псковской области, выдвинутые псковским «Яблоком», обратились в районные суды с требованием признать незаконными и отменить решения территориальных избирательных комиссий о регистрации кандидатов в главы, выдвинутых местными отделениями регионального отделения «Единой России». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального отделения партии «Яблоко».

По мнению истцов, в соответствии с Избирательным кодексом Псковской области кандидат на должность главы района, выдвинутый политической партией, представляет в избирательную комиссию нотариально удостоверенную копию документа о государственной регистрации избирательного объединения. Однако местные отделения политических партий не могут являться избирательными объединениями, так как не подлежат государственной регистрации.

Ни один из кандидатов в главы районов, выдвинутых Псковской «Единой Россией», в принципе не мог выполнить требование областного избирательного закона при выдвижении от местных отделений партии, считают в «Яблоке».

Напомним, ранее с судах кандидатами в главы районов от «Партии роста» была оспорена законность регистрации кандидатов, выдвинутых псковским «Яблоком» из-за несоблюдения при их выдвижении федерального законодательства и положений Устава партии. 2 августа Псковский областной суд в апелляционной инстанции отменил решение Опочецкого районного суда, отменив регистрацию Геннадия Колесника. Затем решениями районных судов была отменена регистрация Андрея Вихмана (Невельский район) и Валерии Фоминой (Псковский район).