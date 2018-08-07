0
17:31
Начала работу общественная приемная кандидата в губернаторы Псковской области от «Партии роста»
10:39
Депутат Госдумы: Большие «пенсионные» слушания можно считать профессиональной альтернативой референдума
09:17
Президента Венесуэлы попытались убить с помощью беспилотников (ВИДЕО)
10:39
Михаил Ведерников: Символично, что мы принимаем первую «Ласточку» накануне Дня железнодорожника
15:54
Первое место занял Иван Цецерский в медиарейтинге глав столиц регионов СЗФО за июль
17:18
Виктор Остренко: Большое количество людей приходит в общественную приемную Михаила Ведерникова со словами поддержки и благодарности
09:44
Политик и поэтесса станут гостями ПАИ-live сегодня в 15:00
Еще новости
Политика

«Яблоко» опротестовало регистрацию кандидатов от «Единой России» на должности глав районов Псковской области

Кандидаты на должности глав районов Псковской области, выдвинутые псковским «Яблоком», обратились в районные суды с требованием признать незаконными и отменить решения территориальных избирательных комиссий о регистрации кандидатов в главы, выдвинутых местными отделениями регионального отделения «Единой России». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального отделения партии «Яблоко».

По мнению истцов, в соответствии с Избирательным кодексом Псковской области кандидат на должность главы района, выдвинутый политической партией, представляет в избирательную комиссию нотариально удостоверенную копию документа о государственной регистрации избирательного объединения. Однако местные отделения политических партий не могут являться избирательными объединениями, так как не подлежат государственной регистрации.

Ни один из кандидатов в главы районов, выдвинутых Псковской «Единой Россией», в принципе не мог выполнить требование областного избирательного закона при выдвижении от местных отделений партии, считают в «Яблоке».

Напомним, ранее с судах кандидатами в главы районов от «Партии роста» была оспорена законность регистрации кандидатов, выдвинутых псковским «Яблоком» из-за несоблюдения при их выдвижении федерального законодательства и положений Устава партии. 2 августа Псковский областной суд в апелляционной инстанции отменил решение Опочецкого районного суда, отменив регистрацию Геннадия Колесника. Затем решениями районных судов была отменена регистрация Андрея Вихмана (Невельский район) и Валерии Фоминой (Псковский район).

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>
  • Сюжет
  • Выборы-2018
Начала работу общественная приемная кандидата в губернаторы Псковской области от «Партии роста» ТИК Пскова уточняет списки избирателей перед сентябрьскими выборами Кандидат в депутаты Собрания Вехнянской волости Новоржевского района от «Яблока» снялся с довыборов Регистрация кандидатов от «Яблока» на выборах глав Невельского и Псковского районов отменена решениями судов Вера Кондратьева зарегистрирована кандидатом в главы Пыталовского района На должность главы Псковского района зарегистрирована кандидат Наталья Фёдорова Суд отменил регистрацию Геннадия Колесника в качестве кандидата на должность главы Опочецкого района Зарегистрированы три кандидата на должность главы Стругокрасненского района Бесплатное эфирное время и печатные площади распределил между зарегистрированными кандидатами псковский облизбирком В единый день голосования в Псковской области на выборах всех уровней будет применен QR-код
Посмотреть все материалы сюжета >>>

Начала работу общественная приемная кандидата в губернаторы Псковской области от «Партии роста»
07 августа 2018
Начала работу общественная приемная кандидата в губернаторы Псковской области от «Партии роста»
Депутат Госдумы: Большие «пенсионные» слушания можно считать профессиональной альтернативой референдума
07 августа 2018
Депутат Госдумы: Большие «пенсионные» слушания можно считать профессиональной альтернативой референдума 3
Президента Венесуэлы попытались убить с помощью беспилотников (ВИДЕО)
05 августа 2018
Президента Венесуэлы попытались убить с помощью беспилотников (ВИДЕО)
Михаил Ведерников: Символично, что мы принимаем первую «Ласточку» накануне Дня железнодорожника
04 августа 2018
Михаил Ведерников: Символично, что мы принимаем первую «Ласточку» накануне Дня железнодорожника
Первое место занял Иван Цецерский в медиарейтинге глав столиц регионов СЗФО за июль
03 августа 2018
Первое место занял Иван Цецерский в медиарейтинге глав столиц регионов СЗФО за июль 3
Виктор Остренко: Большое количество людей приходит в общественную приемную Михаила Ведерникова со словами поддержки и благодарности
31 июля 2018
Виктор Остренко: Большое количество людей приходит в общественную приемную Михаила Ведерникова со словами поддержки и благодарности 1
Политик и поэтесса станут гостями ПАИ-live сегодня в 15:00
31 июля 2018
Политик и поэтесса станут гостями ПАИ-live сегодня в 15:00
Глава Минтруда посетил в Пскове Детскую деревню-SOS и будущий Социальный городок (ФОТОРЕПОРТАЖ)
27 июля 2018
Глава Минтруда посетил в Пскове Детскую деревню-SOS и будущий Социальный городок (ФОТОРЕПОРТАЖ)

Идет загрузка...