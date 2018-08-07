За служебный подлог оштрафовали работницу псковского филиала центра гигиены и эпидемиологии по железнодорожному транспорту

23:06, 07 августа 2018, ПАИ

Великолукский городской суд признал виновной в служебном подлоге (часть 1 статьи 292 УК РФ) работника Псковского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по железнодорожному транспорту» и назначил ей наказание в виде штрафа. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры.

Установлено, что помощник санитарного врача по гигиене труда ООСЭН на станции Великие Луки Псковского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по железнодорожному транспорту» из корыстных побуждений совершила служебный подлог. Она внесла в личную медицинскую книжку сведения о прохождении профессиональной гигиенической подготовки и аттестации без фактического их проведения.