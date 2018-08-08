0
11:02
Россияне стали лучшими по итогам эстафеты и десантирования на точность в рамках соревнований «Десантный взвод» (ФОТО, ВИДЕО)
10:11
Великолукская епархия просит жителей региона помочь 6-летнему Мише Рупышеву
09:06
Всемирный день кошек празднуется 8 августа
22:56
Президент сможет определять категории для упрощенного получения гражданства РФ
21:11
Более 20 млн рублей для покупки топлива получат аграрии Псковской области
19:40
«Вечный» ядерный реактор для новых атомных подлодок создали в России
14:21
Четвертый этап международных соревнований «Десантный взвод»: Эстафета и полоса препятствий (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Еще новости
Общество

Заканчивать жатву и начинать сбор яблок советует сегодня народный календарь

8 августа по народному календарю наступил Ермолаев день. Как пишет calend.ru, в этот день Православная церковь чтит память святого Ермолая, одного из Никомидийских мучеников наряду с Ермиппом и Ермократом.

В начале IV века по велению императора Максимилиана в Никомидийской церкви были сожжены 20 тысяч христиан, но трем мужчинам удалось спастись. После этого они скрывались в отдаленных местах империи, но не переставали учить ближних христианской вере. Однажды мимо дома Ермолая проходил юноша-язычник Пантолеон (будущий святой мученик Пантелеймон). Выйдя к нему навстречу, христианин начал разъяснять ему ложность и суетность языческих верований.

С тех пор Пантолеон стал ежедневно приходить к Ермолаю — до тех пор, пока юношу не изобличили язычники. После этого схватили также Ермолая, Ермиппа и Ермократа. Всем троим предложили отречься от Христа и принести жертву идолам, но они отказались. Язычники стали угрожать христианам муками и смертью, но внезапно началось землетрясение, и идолы в капище упали и разбились. Когда об этом стало известно императору Максимилиану, тот вынес мученикам смертный приговор.

На Руси на Ермолая, как правило, выпадал теплый день, поэтому крестьяне торопились закончить жатву: «Ермолай — хлеб прибирай». Начинался ранний сбор яблок, однако есть их еще было нельзя — нужно было дождаться Яблочного Спаса.

Поспевал и первый картофель.

Считалось, что на Ермолая «осенние марева по травам идут, целебную мощь травам дают». Или, как говорили люди, «утром прохлада росяная листья наполняет, пыль омывает, а в полдень рождается в травах целительная сила». В этот день знахари выходили в леса и луга — запасти лечебные травы.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Россияне стали лучшими по итогам эстафеты и десантирования на точность в рамках соревнований «Десантный взвод» (ФОТО, ВИДЕО)
08 августа 2018
Россияне стали лучшими по итогам эстафеты и десантирования на точность в рамках соревнований «Десантный взвод» (ФОТО, ВИДЕО)
Великолукская епархия просит жителей региона помочь 6-летнему Мише Рупышеву
08 августа 2018
Великолукская епархия просит жителей региона помочь 6-летнему Мише Рупышеву
Всемирный день кошек празднуется 8 августа
08 августа 2018
Всемирный день кошек празднуется 8 августа
Президент сможет определять категории для упрощенного получения гражданства РФ
07 августа 2018
Президент сможет определять категории для упрощенного получения гражданства РФ
Более 20 млн рублей для покупки топлива получат аграрии Псковской области
07 августа 2018
Более 20 млн рублей для покупки топлива получат аграрии Псковской области 1
«Вечный» ядерный реактор для новых атомных подлодок создали в России
07 августа 2018
«Вечный» ядерный реактор для новых атомных подлодок создали в России
Четвертый этап международных соревнований «Десантный взвод»: Эстафета и полоса препятствий (ФОТОРЕПОРТАЖ)
07 августа 2018
Четвертый этап международных соревнований «Десантный взвод»: Эстафета и полоса препятствий (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Колбаса и полуфабрикаты могут подорожать в России
07 августа 2018
Колбаса и полуфабрикаты могут подорожать в России 1

Идет загрузка...