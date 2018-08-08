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Общество

День альпиниста отмечается 8 августа

8 августа в мире отмечается Международный день альпинизма или День альпиниста. Об этом сообщает calend.ru.

Появление этого праздника связано с двумя швейцарцами — врачом Мишелем-Габриэлем Паккардем (1757–1827) и горным проводником Жаком Бальмом (1762–1834). 8 августа 1786 они первыми из всех альпинистов достигли высшей точки Альп — вершины Монблан, высота которой составляет 4 тысячи 810 метров над уровнем моря.

Интерес к вершине Монблан среди путешественников появился еще в середине XVIII века. Ежегодно они сотнями приезжали в долину Шамони, где расположен пик, чтобы попробовать добраться до «высотного полюса Европы», как его иногда называют. В восхождении скалолазов, как правило, сопровождали жители Шамони — крестьяне, которые, видя интерес к их родным местам, переквалифицировались в горных гидов. Однако все попытки заканчивались неудачами. Но 8 августа 1786 года Мишель-Габриэль Паккард и Жак Бальма достигли пика горной вершины Монблан.

С тех пор все альпинисты отмечают свой праздник 8 августа — в день, когда была покорена самая высокая вершина Альп. Причем своим праздником этот день считают не только покорители горных вершин, но и люди, занимающиеся промышленным альпинизмом.

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