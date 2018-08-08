Всемирный день кошек празднуется 8 августа

09:06, 08 августа 2018, ПАИ

8 августа в мире празднуется День кошек. Об этом сообщает calend.ru.

Всемирный день кошек (World Cat Day) отмечается ежегодно по инициативе Международного фонда по защите животных «Animal Welfare», не только с целью чествования пушистых домоседов, но привлечения внимания к проблеме бездомных котов и кошек. И сегодня праздник объединяет миллионы владельцев этих животных по всему миру.

Существует наука о кошках – фелинология, подчеркивающая, что кошки – весьма умны и полезны. Домашняя кошка входит в семейство кошачьих, в котором различают 2 подсемейства, 4 рода и около 36 видов. Известно, что в России обитают представители обоих подсемейств, 3 рода и 12 видов.

Кошки всегда были и остаются самыми распространёнными домашними животными в мире: около 80% всех жителей Земли держат домашнее животное, более половины из них отдали свое предпочтение именно кошкам, на втором месте - собаки. Помимо «эстетического удовольствия» кошки выполняют и ряд полезных для человека функций. Они истребляют грызунов и лечат некоторые заболевания. Так, американские врачи установили, что владельцы кошек на 40% реже страдают от болезней сердца, также у них реже случаются инфаркты и инсульты. А английские врачи разработали даже целую «кототерапию», с помощью которой предлагают лечить ряд болезней, в частности – воспаления суставов и гинекологические заболевания.

Нередко кошки становятся героями сказок, былин, мультфильмов и так далее. У многих народов существует множество поверий и примет, связанных с кошками. Самые распространенные – что кошки проживают несколько жизней, а еще могут интуитивно определять намерения пришедших в дом людей и чувствуют недобрых гостей.