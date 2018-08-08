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Общество

«Ночь физкультурника» состоится в Пскове

11 августа в 20:00 в Пскове в рамках празднования всероссийского Дня физкультурника при поддержке #Команды2018 состоится ночной легкоатлетический забег. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Молодежного парламента при Псковском областном Собрании, на старт приглашаются все желающие псковичи и гости города, независимо от возраста и физической подготовленности. Участникам акции предстоит преодолеть дистанцию в 3 километра. Забег стартует от сквера ПсковГУ.

Любительское состязание пройдет при поддержке патриотического движения ПроРФ, Молодежного парламента, ПсковГУ и Государственного комитета Псковской области по физической культуре и спорту.

«В последнее время мы наблюдаем большой интерес у псковичей к спорту и к здоровому образу жизни. После масштабных работ по реконструкции Псковской набережной, финского парка, дендропарка у псковичей появилась возможность заниматься бегом в самых красивых местах города. Идея ночного забега заключается в том, чтобы пробежаться в команде единомышленников по историческому центру города в тёмное время суток, Псков в это время особенно прекрасен. Это будет не соревновательный, а любительский забег. Поэтому принять участие в нем смогут люди с разным уровнем физической подготовки. Приглашаем псковичей и гостей города принять участие в ночном забеге, будет здорово!» - отметил один из организаторов, член Молодежного парламента Дмитрий Яковлев.

Помимо забега запланирован концерт и интерактивная программа для зрителей, а также конкурс на самый яркий костюм. Самые активные атлеты получат памятные призы и подарки.

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