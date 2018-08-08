Более 32 трлн рублей накопили россияне
Россияне накопили свыше 32 трлн рублей. Как пишет газета «Известия», такие данные приводит Росстата.
Несмотря на потребительный спрос населения, россияне продолжают копить деньги. Так за шесть месяцев этого года россияне отложили на 150 млрд рублей больше, чем за тот же период прошлого года. В наличных россияне теперь держат 17,9% (5,7 трлн) своих сбережений вместо 17% годом ранее.
По словам экспертов, причиной увеличения накоплений низкую инфляцию и рост зарплат.