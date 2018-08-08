0
11:02
Россияне стали лучшими по итогам эстафеты и десантирования на точность в рамках соревнований «Десантный взвод» (ФОТО, ВИДЕО)
10:11
Великолукская епархия просит жителей региона помочь 6-летнему Мише Рупышеву
09:06
Всемирный день кошек празднуется 8 августа
22:56
Президент сможет определять категории для упрощенного получения гражданства РФ
21:11
Более 20 млн рублей для покупки топлива получат аграрии Псковской области
19:40
«Вечный» ядерный реактор для новых атомных подлодок создали в России
14:21
Четвертый этап международных соревнований «Десантный взвод»: Эстафета и полоса препятствий (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Еще новости
Общество

Более 32 трлн рублей накопили россияне

Россияне накопили свыше 32 трлн рублей. Как пишет газета «Известия», такие данные приводит Росстата.

Несмотря на потребительный спрос населения, россияне продолжают копить деньги. Так за шесть месяцев этого года россияне отложили на 150 млрд рублей больше, чем за тот же период прошлого года. В наличных россияне теперь держат 17,9% (5,7 трлн) своих сбережений вместо 17% годом ранее.

По словам экспертов, причиной увеличения накоплений низкую инфляцию и рост зарплат.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Россияне стали лучшими по итогам эстафеты и десантирования на точность в рамках соревнований «Десантный взвод» (ФОТО, ВИДЕО)
08 августа 2018
Россияне стали лучшими по итогам эстафеты и десантирования на точность в рамках соревнований «Десантный взвод» (ФОТО, ВИДЕО)
Великолукская епархия просит жителей региона помочь 6-летнему Мише Рупышеву
08 августа 2018
Великолукская епархия просит жителей региона помочь 6-летнему Мише Рупышеву
Всемирный день кошек празднуется 8 августа
08 августа 2018
Всемирный день кошек празднуется 8 августа
Президент сможет определять категории для упрощенного получения гражданства РФ
07 августа 2018
Президент сможет определять категории для упрощенного получения гражданства РФ
Более 20 млн рублей для покупки топлива получат аграрии Псковской области
07 августа 2018
Более 20 млн рублей для покупки топлива получат аграрии Псковской области 1
«Вечный» ядерный реактор для новых атомных подлодок создали в России
07 августа 2018
«Вечный» ядерный реактор для новых атомных подлодок создали в России
Четвертый этап международных соревнований «Десантный взвод»: Эстафета и полоса препятствий (ФОТОРЕПОРТАЖ)
07 августа 2018
Четвертый этап международных соревнований «Десантный взвод»: Эстафета и полоса препятствий (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Колбаса и полуфабрикаты могут подорожать в России
07 августа 2018
Колбаса и полуфабрикаты могут подорожать в России 1

Идет загрузка...