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Общество

Приставы приостановили работу Псковэлектросвара за нарушения промышленной безопасности

В Пскове приставы приостановили работу завода «Псковэлектросвар» за выявленные нарушения промышленной безопасности. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УФССП России по Псковской области.

Суд признал виновным ЗАО «Псковэлектросвар» в совершении административного правонарушения и привлечен к административной ответственности по части 1 статьи 9.1 КоАП РФ. В его действиях отдел промышленной безопасности по Псковской области Северо-Западного управления Ростехнадзора выявил нарушения обязательных норм и правил, требований промышленной безопасности по эксплуатации сети газопотребления.

Кроме того, были выявлены нарушения требований ФЗ № 116 «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», а также «Положения о лицензировании эксплуатации взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности» и многие другие нарушения.

Напомним, что административное приостановление деятельности применяется в случае угрозы жизни и здоровью людей. А выявленные нарушения у ЗАО «Псковэлектросвара» в случае продолжения ими эксплуатации сети газопотребления, создавали угрозу жизни и здоровью людей.

В связи с этим, суд назначил наказание для ЗАО «Псковэлектросвар» в виде административного приостановления деятельности сети газопотребления на срок 60 суток.

Несколькими днями ранее за аналогичное нарушение требований промышленной безопасности судебные приставы приостановили на 90 суток деятельность по эксплуатации сети газопотребления  завода «КерамзитПсков».

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