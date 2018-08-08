В невельском лагере «Звёздный» провели фестивальную смену для одаренных детей, посвященную Ганзейским дням

09:46, 08 августа 2018, ПАИ

На базе оздоровительного лагеря «Звёздный» (Невельский район) состоялась профильная фестивальная смена «Псковские узоры» для одаренных детей в сфере культуры и искусства. Как сообщили Псковскому агентству информации в Псковском областном колледже искусств им. Н. А. Римского-Корсакова, в смене приняли участие около 140 детей, представляющих народный самодеятельный коллектив «Театр танца «Русские узоры»» ( Псков) и образцовый хореографический ансамбль «Конфетти» (Невель). Также участниками творческого лагеря стали учащиеся музыкально-театрального отделения Детской музыкальной школы № 1 им М.П. Мусоргского (Великие Луки), юные художники из Детской художественной школы им. А. А. Большакова (Великие Луки), а также из Детских школ искусства Бежаниц, Невеля и Пскова.

Программа смены «Мосты дружбы» была посвящена предстоящим Ганзейским дням в Пскове.

Профильная фестивальная смена «Псковские узоры» для одаренных детей Псковской области ежегодно проводится при поддержке Государственного комитета Псковской области по культуре и средств Государственной программы Псковской области «Культура, сохранение культурного наследия и развитие туризма на территории области на 2014-2020 годы». Организатором и автором программы творческой смены является Псковский областной колледж искусств им. Н. А. Римского-Корсакова. Поддержку проекту оказал Центр детского отдыха и оздоровления Псковской области.