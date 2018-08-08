Великолукская епархия просит жителей региона помочь 6-летнему Мише Рупышеву

10:11, 08 августа 2018, ПАИ

Великолукская епархия просит жителей региона помочь маленькому жителю Великих Лук Мише Рупышеву. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе епархии, у шестилетнего мальчика тяжелая форма редкого генетического заболевания - врожденная ихтиозиформная эритродермия Брока. Кожа Миши очень хрупкая, сухая и натянутая, как ошпаренная, наслаивается слой на слой, не успевая облезать, всё время чешется, трескается и шелушится.

Помочь Мише готовы в одном из крупнейших многопрофильных медицинских центров Германии. На лечение и перелет необходимо 1500000 рублей. Собрать деньги нужно до 1 ноября 2018 года.

Как рассказали в епархии, Миша родился в очень тяжелом состоянии: «Кожа ребенка выглядела как целлофан, который с каждым часом все больше и больше растрескивался, превращаясь в коричневые островки-корки на маленьком тельце».

«На протяжении шести лет родители Миши, несмотря на трудности, борются за жизнь своего ребенка. В жаркую погоду Мише особенно тяжело, он легко перегревается, приходится дома постоянно поддерживать определенный режим температуры и влажности. Ежедневные процедуры очень сложные. Кожа без конца сохнет, трескается, ладошки в очень грубых чешуйках, на ногах и руках большие темные пятна, повсюду плотная, грубая, трескавшаяся до крови пленка. Миша не может как все обычные дети проснутся и бежать с ребятами играть на улицу, сначала ему нужно принять горячую ванну в течение одного часа, что очень утомляет, а если есть глубокие трещины, то еще и очень больно. Затем нужно обсохнуть, обработать все повреждения и только потом намазаться кремом, который тоже пощипывает. Такая обработка кожи занимает 2-3 часа, а стоимость кремов, которые постоянно нужно менять, доходит до 40 тысяч рублей в месяц», - говорится в сообщении.

«Миша очень добрый и общительный мальчик, очень миролюбивый, помочь ему можно, перечислив деньги на карту Сбербанка № 4276 5100 1002 1662. Телефон мамы Миши +7 (911) 381-67-35 (Кристина Сергеевна Рупышева), привязан к карте Сбербанка», - добавили в епархии.