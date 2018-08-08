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Общество

Найти работу поможет гостям Медового фестиваля компания Smarter

В Пскове на Медовом фестивале компания Smarter поможет гостям и жителям города найти работу. Об этом Псковскому агентству информации сообщили организаторы.

Псковичи смогут прямо на месте заполнить анкету и проконсультироваться у специалиста компании, а также задать интересующие вопросы.

Smarter — это федеральный контактный центр, лидер в области организации горячих линий, телемаркетинга и разработки программных решений для колл-центров. Псковский филиал компании на протяжении трёх лет является партнёром городских мероприятий — в них участвуют сотрудники и их семьи. И уже традицией для компании Smarter стало участие в Медовом фестивале.

За 5 лет работы Smarter реализовал проекты для таких компаний, как Ростелеком, Совкомбанк, Росбанк, банк Тинькофф, Лаборатория Касперского, Амедиа. Филиалы Smarter находятся в Пскове, Пензе, Великом Новгороде, Питере и в Шымкенте, сотрудники в режиме домашнего офиса работают по всему СНГ. В компании работают более 500 человек, и каждый день команда Smarter  пополняется новыми людьми.

Напомним, Медовый фестиваль уже в 8-й раз пройдёт 18 августа в Детском парке Пскова с 10:00 до 18:00.

Помимо традиционной медовой ярмарки, на которой представят свою продукцию псковские пасечники, гостей фестиваля ждут гигантский торт-медовик, средства от продажи которого пойдут на благотворительные цели, развлекательные площадки, конкурсы, подарки и выступления артистов.

Желающим участвовать в фестивале необходимо обратиться по телефону 8 (8112) 702-242 или написать администраторам группы «Медовый фестиваль» в социальной сети «ВКонтакте».

Отметим, псковский медовый праздник известен далеко за пределами региона. В 2013 году он стал лауреатом II степени Национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards в номинации «Гастрономический туризм» и победителем Всероссийского конкурса событийного туризма «Russian open Event Expo» в номинации «Экологический туризм».

Фестиваль проводит Медиахолдинг Псковской области при поддержке Государственного комитета Псковской области по культуре. Цель мероприятия – поддержка местных производителей продукции пчеловодства и продвижение бренда «Псковский мёд».

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