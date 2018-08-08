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Общество

Псковский Росреестр провел горячую линию на тему приема и выдачи документов на услуги

7 августа филиал Федеральной кадастровой палаты Росреестра по Псковской области провел горячую линию по вопросам приема и выдачи документов на услуги. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства, на вопросы граждан отвечала начальник межрайонного отдела филиала Валентина Иванова.

Наиболее актуальным стал вопрос о том, какие документы необходимо заверить нотариально в случае представления заявления на государственную регистрацию прав посредством почтового отправления. Валентина Иванова ответила, что подлинность подписи заявителя на заявлении должна быть нотариально заверена, также в нотариальном порядке удостоверена доверенность, подтверждающая полномочия представителя заявителя. Сделка с объектом недвижимости должна быть заверена нотариусом, должна быть приложена копия документа, удостоверяющая личность физического лица (правообладателя стороны сделки или его представителя). Если стороной сделки является юридическое лицо, то нужно приложить копию документа удостоверяющая личность его представителя – физического лица.

Также псковичей интересовало, в течение какого времени должны поступить сведения об оплате государственной пошлины за осуществление государственной регистрации, во избежание возврата дела без рассмотрения. Валентина Иванова пояснила, что сведения об оплате государственной пошлины должны поступить в течение 5 дней.

Кадастровая палата по Псковской области ежемесячно проводит телефонные горячие линии. Следующая горячая линия состоится 19 сентября и будет посвящена вопросам предоставления консультаций по платным услугам «ФКП Росреестра» по Псковской области.

Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Псковской области призывает псковичей предлагать свои темы для проведения горячих линий. Их можно присылать на адрес электронной почты – fgu600613@60.kadastr.ru.

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