Два лестных пожара ликвидировали в Печорском районе 7 августа
7 августа в Печорском районе ликвидировали два лесных пожара. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.
В первом случае возгорание произошло на площади 7 га, во втором – 0,36 га.
Кроме того, в тот же день пожарные ликвидировали возгорание в Пушкиногорском районе на площади 0,6 га.
Всего, по словам специалистов, с начала пожароопасного периода в Псковской области произошли 117 пожаров.