Два лестных пожара ликвидировали в Печорском районе 7 августа

10:54, 08 августа 2018, ПАИ

7 августа в Печорском районе ликвидировали два лесных пожара. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

В первом случае возгорание произошло на площади 7 га, во втором – 0,36 га.

Кроме того, в тот же день пожарные ликвидировали возгорание в Пушкиногорском районе на площади 0,6 га.

Всего, по словам специалистов, с начала пожароопасного периода в Псковской области произошли 117 пожаров.