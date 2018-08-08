Более 58,2 млн рублей из средств маткапитала псковские семьи направили на образование

10:52, 08 августа 2018, ПАИ

На сегодняшний день в Псковской области 1 тыс. 212 семей уже направили средства материнского капитала на образовательные услуги на общую сумму более 58,2 млн. рублей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального Отделения Пенсионного фонда РФ.

Семьям, в которых есть абитуриенты, в ПФР напомнили, что материнского (семейного) капитала могут быть направлены на обучение, если образовательная организация находится на территории России и имеет право на оказание соответствующих образовательных услуг.

Использовать материнский капитал можно на образование любого из детей, главное, чтобы ребёнку, в связи с рождением которого возникло право на материнский капитал, исполнилось три года. Начинающий обучение ребенок должен быть не старше 25 лет.

Также средства материнского капитала могут быть направлены на оплату пользования жилым помещением и коммунальных услуг в общежитии, предоставляемом образовательной организацией на период обучения.

Чтобы использовать средства материнского капитала на образовательные услуги, необходимо представить в учреждение Пенсионного фонда определенный перечень документов.

Общий пакет документов:

- письменное заявление владельца сертификата о распоряжении средствами (частью средств) материнского капитала;

- документы, удостоверяющие личность, место жительства (пребывания) лица, получившего сертификат;

- документы, удостоверяющие личность, место жительства (пребывания) и полномочия представителя - в случае подачи заявления о распоряжении через представителя лица, получившего сертификат.

Документы для направления средств материнского капитала на оплату платных образовательных услуг:

- заверенная образовательной организацией копия договора об оказании платных образовательных услуг.

Документы для направления средств материнского капитала на оплату проживания в общежитии:

- договор найма жилого помещения в общежитии с указанием суммы и сроков внесения платы;

- справка из образовательной организации, подтверждающая факт проживания ребенка в общежитии.

Подать заявление о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала можно и в электронном виде – через Единый портал госуслуг (www.gosuslugi.ru) и Личный кабинет гражданина на сайте ПФР (www.pfrf.ru), при этом в течение 5 рабочих дней со дня подачи заявления необходимо будет представить соответствующий пакет документов.