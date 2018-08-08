Сигареты на 665 тысяч рублей пытались вывезти из России в автомобильном тайнике

11:09, 08 августа 2018, ПАИ

В многостороннем автомобильном пункте пропуска «Бурачки» сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Псковской области пресекли попытку незаконного вывоза за пределы Российской Федерации табачной продукции, сокрытой от пограничного и таможенного контроля. Общий объем выявленных сигарет превысил 16,5 тысяч пачек, по предварительной оценке примерная стоимость товара составляет не менее 665 тысяч рублей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Псковской области.

Сигареты обнаружили во время осмотра легкового автомобиля марки «Фольксваген», за рулем которого следовал через государственную границу гражданин России 1982 года рождения. Осматривая салон автомобиля, пограничники обратили внимание на щель в обшивке потолка. При ближайшем рассмотрении луч фонарика высветил спрятанные внутри пачки сигарет, машину сразу же отправили на досмотр.

В ходе проведения досмотра выяснилось, что все транспортное средство переоборудовано в один большой тайник: табачную продукцию извлекли из приборной панели, из-под обшивки стен и потолка, из полостей дверей и пола.

Выявленные табачные изделия изъяты для проведения дальнейших административно-процессуальных действий и принятия соответствующего правового решения.