Mercedes врезался в грузовик в Опочецком районе

11:22, 08 августа 2018, ПАИ

7 августа в 8:40 в Опочецком районе на 413-м километре трассы Санкт-Петербург – Невель в 54-летний водитель Mercedes при обгоне врезался в автомобиль ГАЗ-5312, за рулем которого находился 48-летний мужчина. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области. В ДТП травмы получил водитель Mercedes, его доставили в Опочецкую больницу.

Кроме того, в тот же день в 16:45 в Пскове у дома 118 по улице Советской Армии 46-летняя водитель Chevrolet Aveo выехала на встречную полосу и врезалась в Volkswagen Tiguan, за рулем которого находился 60-летний мужчина. В результате аварии оба водителя пострадали, их доставили в Псковскую областную больницу и позже отпустили.