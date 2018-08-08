0
18:07
Гироскутеры и сигвеи представит прокат GoPskov на Медовом фестивале
17:26
Жители Псковской области могут проголосовать за регион в конкурсе National Geographic Traveler Awards 2018
17:24
Заседание оперативного штаба по подготовке и проведению выборов провел вице-губернатор Николай Цветков
15:34
Мед из борщевика привезет на Медовый фестиваль печорский пасечник
15:29
Организация работы по исполнению нового «майского» Указа президента стала темой совещания у Михаила Ведерникова
14:06
Легкоатлетический пробег при поддержке #Команды2018 пройдет в Печорах 10 августа
14:02
Найти работу поможет гостям Медового фестиваля компания Smarter
Еще новости
Общество

Молодежная ярмарка «ГанзаТорг» в Пскове перенесена на ноябрь

В Пскове молодежная ярмарка ганзейских товаров «ГанзаТорг» перенесена на конец ноября в рамках подготовки к проведению Молодой Ганзы 2019 года. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковского городского молодежного центра.

В ярмарке могут принять участие молодые люди в возрасте от 12 до 35 лет, которые занимаются изготовлением товаров ручной работы и творчеством hand-made.

Участникам необходимо в срок до 1 ноября прислать заполненную заявку и описание своих товаров на адрес электронной почты pgmc-pskov@mail.ru с пометкой «Ганзейская ярмарка». Товары для ярмарки должны быть изготовлены вручную и соответствовать специфике региона.

Организатором ярмарки является Псковский городской молодежный центр. Главная задача мероприятия – поддержать молодежь, увлекающуюся декоративно-прикладным творчеством и привлечь внимание молодежи к местным товарам ручной работы.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Гироскутеры и сигвеи представит прокат GoPskov на Медовом фестивале
08 августа 2018
Гироскутеры и сигвеи представит прокат GoPskov на Медовом фестивале
Жители Псковской области могут проголосовать за регион в конкурсе National Geographic Traveler Awards 2018
08 августа 2018
Жители Псковской области могут проголосовать за регион в конкурсе National Geographic Traveler Awards 2018
Заседание оперативного штаба по подготовке и проведению выборов провел вице-губернатор Николай Цветков
08 августа 2018
Заседание оперативного штаба по подготовке и проведению выборов провел вице-губернатор Николай Цветков 3
Мед из борщевика привезет на Медовый фестиваль печорский пасечник
08 августа 2018
Мед из борщевика привезет на Медовый фестиваль печорский пасечник
Организация работы по исполнению нового «майского» Указа президента стала темой совещания у Михаила Ведерникова
08 августа 2018
Организация работы по исполнению нового «майского» Указа президента стала темой совещания у Михаила Ведерникова
Легкоатлетический пробег при поддержке #Команды2018 пройдет в Печорах 10 августа
08 августа 2018
Легкоатлетический пробег при поддержке #Команды2018 пройдет в Печорах 10 августа
Найти работу поможет гостям Медового фестиваля компания Smarter
08 августа 2018
Найти работу поможет гостям Медового фестиваля компания Smarter
ПсковГУ успешно прошел государственную аккредитацию
08 августа 2018
ПсковГУ успешно прошел государственную аккредитацию

Идет загрузка...