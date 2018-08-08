Молодежная ярмарка «ГанзаТорг» в Пскове перенесена на ноябрь

15:06, 08 августа 2018, ПАИ

В Пскове молодежная ярмарка ганзейских товаров «ГанзаТорг» перенесена на конец ноября в рамках подготовки к проведению Молодой Ганзы 2019 года. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковского городского молодежного центра.

В ярмарке могут принять участие молодые люди в возрасте от 12 до 35 лет, которые занимаются изготовлением товаров ручной работы и творчеством hand-made.

Участникам необходимо в срок до 1 ноября прислать заполненную заявку и описание своих товаров на адрес электронной почты pgmc-pskov@mail.ru с пометкой «Ганзейская ярмарка». Товары для ярмарки должны быть изготовлены вручную и соответствовать специфике региона.

Организатором ярмарки является Псковский городской молодежный центр. Главная задача мероприятия – поддержать молодежь, увлекающуюся декоративно-прикладным творчеством и привлечь внимание молодежи к местным товарам ручной работы.