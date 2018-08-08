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Общество

85 км ЛЭП введены в эксплуатацию в Псковской области с начала года

Филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Псковэнерго» за первое полугодие текущего года ввел в эксплуатацию 85 километров линий электропередачи и 2,4 МВА трансформаторной мощности.  В общей сложности инвестиции предприятия в объекты капитального строительства составили 123,5 млн рублей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе предприятия.

В числе наиболее масштабных инвестпроектов первого полугодия  - реконструкция открытого распредустройства (ОРУ) 110 кВ на подстанции 110 кВ «Завеличье» в Пскове, которая должна завершиться к началу следующего года, и модернизации систем оперативного тока на подстанциях 110 кВ «ВЗЩА», «Дедовичи», «Локня» и «Порхов» с заменой аккумуляторных батарей.

При этом в рамках реализации своей инвестиционной программы значительные силы и средства в объеме свыше 46 млн рублей филиал «Псковэнерго» направил на технологическое присоединение льготной категории  заявителей (до 15 кВт). За шесть месяцев для «льготников» в регионе было построено и введено в эксплуатацию 77 километров линий электропередачи и введено 0,77 МВА трансформаторной мощности.

По данным управления капитального строительства, до конца текущего года «Псковэнерго» планирует ввести в эксплуатацию  186, 6 километров линий электропередачи и  4, 8 МВА трансформаторной мощности.

Выполнение инвестиционной программы является одним из приоритетных направлений деятельности «Псковэнерго». Среди её основных мероприятий - модернизация действующего электросетевого оборудования и создание новых мощностей для технологического присоединения новых потребителей в регионе.

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