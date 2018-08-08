Более 10 килограммов амфетамина изъяли полицейские в стругокрасненской деревне

11:38, 08 августа 2018, ПАИ

В Стругокрасненском районе полицейские изъяли более 10 килограммов амфетамина и оборудование для его изготовления. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Группа жителей Санкт-Петербурга в одной из деревень Стругокрасненского района организовала производство синтетического психотропного вещества в особо крупном размере для продажи в Санкт-Петербурге.

Полицейские задержали четверых членов организованной группы. Суд избрал для них меру пресечения в виде заключения под стражу. Возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 228.1 УК РФ (незаконный оборот психотропных веществ, совершенный организованной группой в особо крупном размере). Санкция статьи предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.