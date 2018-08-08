Более 210 млн рублей удалось сэкономить Псковской области на госзакупках

11:49, 08 августа 2018, ПАИ

За первое полугодие в бюджете Псковской области удалось сэкономить 214 млн рублей при осуществлении государственных закупок органами государственной власти и подведомственными учреждениями. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

Большая часть средств — 134 млн рублей — была сохранена в региональном бюджете на закупках, проводимых Госкомитетом Псковской области по организации государственных закупок.

В целом за отчетный период экономия средств достигнута за счет конкуренции на торговых процедурах практически по всем направлениям проведения торгов (аукционов): в дорожной и социальной сфере, строительстве, здравоохранении, образовании. Существенного снижения цены удалось достичь при закупках медицинской техники и лекарств, расходных материалов, а также продуктов питания для социальных, образовательных и медицинских учреждений.

Как отметили в Госкомитете по организации государственных закупок, работа по снижению стоимости закупок у привлеченных поставщиков в регионе будет продолжена.