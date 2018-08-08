«Газель» угнал и разбил безработный мужчина в Великих Луках
7 августа в Великих Луках у площади Калинина неизвестные угнали автомобиль «Газель». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального УМВД.
Вскоре стражи порядка обнаружили машину с повреждениями на улице Дьяконова и задержали подозреваемого, которым оказался 47-летний безработный гражданин. Возбуждено уголовное дело.
Еще два угона были раскрыты в Пыталовском и Пустошкинском районах. По данным фактам также возбуждены уголовные дела.