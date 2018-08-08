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Общество

«Газель» угнал и разбил безработный мужчина в Великих Луках

7 августа в Великих Луках у площади  Калинина  неизвестные угнали автомобиль «Газель». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Вскоре стражи порядка обнаружили машину с повреждениями на улице Дьяконова и задержали подозреваемого, которым оказался 47-летний безработный гражданин. Возбуждено уголовное дело.

Еще два угона были раскрыты в Пыталовском и Пустошкинском районах.  По данным фактам также возбуждены уголовные дела.

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