Псковский джазовый оркестр откроет фестиваль «Воздух джаз»

13:31, 08 августа 2018, ПАИ

В Пскове фестиваль «Воздух джаз», который пройдет с 13 по 15 сентября, откроет эстрадно-джазовый оркестр, созданный на базе Псковской областной филармонии. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Идея создания молодого оркестра принадлежит пяти псковским джазистам: Василисе Паринкиной, Аркадию Галковскому, Сергею Матвееву, Владиславу Плотникову и Федору Кондрашину, а возглавил коллектив Юрий Лепилин. Всего оркестр насчитывает 22 музыканта: это не только артисты Псковского симфонического оркестра, но и лучшие джазмены города.

Центральным событием концерта 13 сентября станет выступление ансамбля Алексея Черемизова и солистка Шолы Адизы-Фаррар. Алексей Черемизов – пианист, который начал свою деятельность в джаз-клубе «Квадрат». Он добился признания, играя в различных коллективах, квинтете «Акустик-Бэнд» Ивана Васильева, аккомпанировал Ольге Пономаревой, участвовал во многих джазовых фестивалях. Сейчас он выступает в составе трио в Джаз-Филармоник Холле в Санкт-Петербурге и весьма востребован, так как зарекомендовал себя как грамотный партнер и аккомпаниатор. Певица Шола Адиза-Фаррар выступает по всему миру, давая концерты в Америке, Африки, Азии и Европы.

Билеты на «Воздух джаз» уже в продаже. Информацию о фестивале можно узнать на сайте jazzairpskov.com