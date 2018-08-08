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Общество

Нетрезвого водителя-рецидивиста задержала полиция в Новосокольническом районе

7 августа утром в деревне Маево Новосокольнического района стражи порядка остановили 36-летнего местного жителя, который ехал на мотоцикле, находясь в состоянии алкогольного опьянения.  Оказалось, что ранее этот водитель ранее уже подвергался административному наказанию за аналогичное правонарушение, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По данному факту проводится проверка.

Напомним, что в соответствии со статьей 264.1 УК РФ пьяные водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года,  привлекаются  к  уголовной ответственности.

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