Нетрезвого водителя-рецидивиста задержала полиция в Новосокольническом районе

13:03, 08 августа 2018, ПАИ

7 августа утром в деревне Маево Новосокольнического района стражи порядка остановили 36-летнего местного жителя, который ехал на мотоцикле, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Оказалось, что ранее этот водитель ранее уже подвергался административному наказанию за аналогичное правонарушение, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По данному факту проводится проверка.

Напомним, что в соответствии со статьей 264.1 УК РФ пьяные водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.